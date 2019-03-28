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Tonlarca ağırlıktaki vincin altında kaldı

Denizli’de mermer ocağında yaşanan iş kazasında bir işçinin üzerine tonlarca ağırlıktaki vinç devrildi.

Denizli'de mermer ocağında yaşanan iş kazasında bir işçinin üzerine tonlarca ağırlıktaki vinç devrildi. İtfaiye ekipleri talihsiz işçiyi kurtarmak sağlık ekipleri ise hayatta tutmak için mücadele etti.


Edinilen bilgiye göre, olay Pamukkale ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan İbrahim Duran isimli işçinin üstüne devasa mermer parçalarını kaldırıp, taşımada kullanılan tonlarca ağırlıktaki vinç devrildi. Olay sonrası ocak çalışanlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Duran'ın bacağının devrilen vincin ayaklarının birinin altında kaldığını belirledi. Vincin ayağı çeşitli ekipmanlar kullanılarak kesildi. Talihsiz işçi ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak vincin altından çıkarıldı.



Talihsiz işçinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor


Duran'ın kurtarma çalışması esnasında bilincinin açık kalması ve hayata tutunması için ise sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekipleri Duran'ın bacağını vincin ayağının altından çıkarmaya çalışırken, sağlık ekipleri ise işçiye serum takarak tıbbi müdahale gerçekleştirdi. Yaşanan can pazarı sonrası hastaneye kaldırılan Duran'ın durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.


Öte yandan, kurtarılmayı beklerken acı içerisinde kıvranan talihsiz işçi objektiflere acının resmi olarak yansıdı.


Vincin nasıl devrildiği konusunda net bir bilgi ulaşılamazken olayla ilgili genişi çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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