Topladıkları kapaklarla tekerlekli sandalye aldılar

sınıf öğrencileri başlattıkları kampanya ile kapak topladı. Toplanan kapaklarla alınan akülü sandalye, ihtiyaç sahibine verildi.

Kızılcasöğüt ilkokulunda öğrenim gören öğrencilerin başlattığı kampanya ile toplanan kapaklar akülü sandalye alınmasında kullanıldı. Okulda öğrenim gören 4. Sınıf öğrencileri sınıf öğretmenleri Zehra Karakula ve İkbal Deniz Korkusuz önderliğinde başlattıkları ‘Çünkü Biz Toplayıp Özgürlüğe Dönüştürüyoruz' kampanyası ile topladıkları kapakları Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine gönderdi. Toplanan kapaklar için dernekten gönderilen akülü tekerlekli sandalyeyi alan öğrenciler, edindikleri sandalyeyi mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi Muammer Akıllı'ya teslim etti.

Akülü sandalye okul bahçesinde düzenlenen tören ile ihtiyaç sahibine teslim edilirken, törene İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mutlu Dikici, Şube Müdürleri Yalçın Mendere, Zeki Kerim, okul idarecileri ile kampanyayı düzenleyen öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mutlu Dikici düzenlenen kampanya ile öğrencilere yardımlaşma, empati ve saygı gösterme ile zorluklarla mücadele edilmesinin önemini gösterildiğini belirterek, “Bir engelliye yardım edebilmek için engelli olmaya gerek yok. Onlar gibi düşünmek, kendimizi onların yerine koymak yeterli. Engelliye sahip çıkmak toplumsal bir sorumluluk. Unutmamak gerekir ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu kampanyayı başlatan öğrenci ve okul yöneticilerine canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.