Toplu taşıma ve çiçekçilerde oluşabilecek yoğunluğa karşı yeni tedbir

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis, okulların açılmasıyla toplu taşımalarda, 14 Şubat'ın gelmesiyle ise çiçekçilerde oluşacak yoğunluğa karşı yeni önlemler aldı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında, COVID-19 tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen okulların bir kısmı tekrar eğitime açılıyor. Okullara gidecek olan öğrencilerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarına ilişkin belirli kararlar alındı. Öğrenci, öğretmen ve çalışanların adres ve ders programlarını belgelendirmeleri halinde belirli güzergah ve saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.

Sevgililer gününde çiçekçilerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla belirli saatlerde çalışmalarına izin verildi. Çiçek satışı yapan işyerleri 12 Şubat Cuma günü 20.00 ile 24.00 saatleri arasında evlere servis yapabilecek. Ayrıca 13- 14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilerinin işyerlerine 10.00-24.00 saatleri arasında ise evlerine servis yapabilecekler.