Toprak altında kalan araçtan sağ kurtulan şahıs dehşet anlarını anlattı

Sel ve çamurun kapladığı araçtan sonda kurtulmayı başaran Mehmet Seçkin, "Toprak bir anda bastı, uzaktan diğer aracın battığını gördük ve maalesef müdahale edemedik” dedi.

Olay, Afyonkarahisar-Denizli karayolu Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyünde meydana geldi. Sağanak yağış sonrası oluşan sel ile birlikte heyelan oldu. Tepelerden akan tonlarca toprak karayoluna indi. Olayda heyelana yakalanan 20 AV 423 plakalı ve 20 H 9427 iki araç içindeki 4 kişi sıkıştı. 20 AV 423 plakalı araçtan sürücü Abdullah Batur (63) ve arkadaşı Mehmet Seçkin (52) kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. 20 H 9427 plakalı araçta sıkışan Nevzat Emer hayatını kaybederken, yanında bulanan eşi Zuliye Emer ise yaralandı. Yaralı yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. hayatını kaybeden Nevzat Esmer'in cenazesi morga kaldırılırken, hurdaya dönen araçlar toprak altından yoğun çalışmalar sonucu çıkarıldı. Her iki yönde de trafiğin kapatılmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan yoğun çalışmaların ardından Afyonkarahisar istikametine yol çift taraflı, Denizli istikametine ise tek taraflı trafiğe açıldı.

“Yarım dakika veya 1 dakika önce çıkmaya çalışsaydılar kurtulabilirlerdi”

Toprak alıntında kalan araçtan arkadaşıyla birlikte son anda kurtulan Mehmet Seçkin o anları anlattı. Seçkin, “Seyir halindeydik ve yoğun bir şekilde yağış oldu. Geldiğimizde sağımızda beyaz bir araç vardı. O geçemedi ve bizde geçemedik. Ben sağ kapıdan çıkamadım. Önce Abdullah abim çıktı, ondan sonrada ben çıktım. Toprak bir anda bastı, diğerleri çıkmadı. Yarım dakika veya 1 dakika önce çıkmaya çalışsalardı kurtulabilirlerdi. Sanırım durumun ciddiyetini geç anladılar, bizde durdurur durdurmaz araçtan çıkıp karşı şeride geçtik. Uzaktan diğer aracın battığını gördük ve maalesef müdahale edemedik, içinde insan olup olmadığını da bilemedik. Karı kocalarmış sanırım erkek vefat etmiş, hanımı yaralı olarak kurtulmuş” dedi.

Saatlerce yolun açılmasını beklediler

Selin getirdiği çamur nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunda, uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan trafikte saatlerce bekleyen Umut Can adlı vatandaş ise, “Saat 6 sularından beri bekliyoruz, uzun saattir buradayız. Yoğun yağmurdan dolayı heyelan olmuş. Bundan dolayı trafik var ve bir sürü insan burada saatlerdir bekliyor, yol açılacak gibi durmuyor” diye konuştu.