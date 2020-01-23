Trabzonspor, penaltılarla çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Denizlispor rövanşta rakibini 2-0 mağlup edince karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışları sonunda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan bordo-mavili ekip adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

51. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth, Muhammet Özkal'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Sörloth'un vuruşunda kaleci Tolgahan gole izin vermedi.

70. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden şutunu kaleci Hüseyin kurtarmayı başardı.

90+7. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunu kaleci Erce parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+8. dakikada Sedat'ın kullandığı köşe atışında topa yükselen Estupinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü, ardından savunma topu uzaklaştırdı.

93. dakikada Nwakaeme, ceza sahasına girmek üzereyken Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem kendisini attığı gerekçesiyle Nwakaeme'ye sarı kart gösterdi. Nwakaeme karta itiraz edince maçın hakemi ikinci sarıdan kırmızı kartla Trabzonsporlu oyuncuyu dışarı gönderdi.

118. dakikada Alihan Alkan'ın ortasında penaltı noktasında yükselen Estupinan'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Erce son anda parmaklarının ucu ile çeldi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy

Denizlispor: Tolgahan Acar (Hüseyin Altıntaş dk. 66), Zeki Yavru (Thiaho Lopes dk. 56), Isaac Sackey, Muhammet Özkal, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi (Murawski dk. 56), Kibong Mbamba, Hadi Sacko (Alihan Alkan dk. 91), Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Oscar Estupinan

Yedekler: Thiaho Lopes, Kadir Kurt, Asım Askungur, Murathan Sütcü

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Filip Novak, Badou Ndiaye, Obi Mikel (Doğan Erdoğan dk. 89), Yusuf Sarı (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 105 ?), Abdulkadir Parmak (Sosa dk. 46), Serkan Asan (Joao Pereira dk. 77), Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth

Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Gaston Campi, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Safa Kınalı, Muhammet Akpınar

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Estupinan (dk. 13), Recep Niyaz (dk. 22) (Denizlispor)

Penaltılar:

Atanlar: Estupinan, Recep Niyaz (Denizlispor), Joao Pereira, Sosa, Ndiaye, Doğan Erdoğan (Trabzonspor)

Kaçıranlar: Murawski, Lopes (Denizlispor)

Kırmızı kart: Anthony Nwakaeme (dk. 93) (Trabzonspor), Muhammet Özkal (dk. 119) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Zeki Yavru, Muhammet Özkal, Olcay Şahan (Denizlispor), Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan (Trabzonspor)