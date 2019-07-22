Trafik ışığı direkleri faciayı önledi: 2 yaralı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile ticari araç çarpışıp farklı yönlere savruldu. Trafik ışığının direklerine çarparak durabilen araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. Araçların çarpıştıktan sonra ters şeritlere girmesini ise çarptıkları direkler önledi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli - İzmir karayolundaki Hacıeyüplü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A., yönetimindeki 20 ARC 45 plakalı kapalı kazsa ticari araç, Ali V.'nin kullandığı 48 H 4343 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle farklı yönlere savrulan araçlar trafik ışıklarının direklerine çarparak durabildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Ali V., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ali V., sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan kapalı kasa ticari araç sürücüsü Mustafa A. ise tedavi için hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.