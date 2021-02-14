Trafik kazasında ağır yaralanan genç 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Muğla'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Denizlili genç 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Yunus Emre Uysal (18), motosikleti ile seyir halinde iken otomobil ile çarpışarak ağır yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Uysal, buradaki tedavisinin ardından Muğla Devlet Hastanesine kaldırıldı. 9 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Uysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Denizlili gencin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

Motosiklet kazasının ardından yaşamını yitiren gencin cenazesi bugün Çameli ilçesi Karabayır Mahallesi Kurualan mezarlığına ikindi namazına sonrası defin edileceği öğrenildi.