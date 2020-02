Trafik kontrolü yapan polise otomobil çarptı

Denizli'de trafik denetim noktasını geç fark eden otomobil sürücüsü önce kontrol için durdurulan kamyonete ardından evrak kontrolü yapan trafik polisine çarptı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarptığı trafik polisinin metrelerce havaya yükselip yere düştüğü görülüyor.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Denizli-Antalya karayolu Tavas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yolda alkol, hız kontrolü ve emniyet kemeri gibi denetimler gerçekleştirmek için gerekli tedbirleri aldıktan sonra uygulamaya başlayan trafik polislerinden Erkan T., T.Ç. idaresindeki 45 FP 881 plakalı kamyonette evrak kontrolü yapmaya başladı. Bu sırada uygulama noktasına fark etmeyen O.Y., 20 U 0353 palalı otomobili ile önce kamyonete ardından polis memuru Erkan T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan trafik polisi Erkan T. yere düşerek yaralandı. Polise ilk müdahaleyi önce meslektaşları yaparken, ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Erkan T., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı. Erkan T.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirilirken, sürücü O.Y. de gözaltına alındı.

Öte yandan, yaşanan trafik kazası çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi. Görüntülerde otomobilin çarptığı trafik polisi Erkan T.'nin metrelerce havaya yükselmesi ve ardından yere düşmesi görüntülendi ve sonrasında Erkan T.'nin meslektaşlarının yardım etmesi görülüyor.