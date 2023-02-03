Trafik magandası kazaya sebep olup kaçtı

Denizli'de yolda giderken aniden şerit değiştirip kazaya neden olan otomobil sürücüsü, arkasına bakmadan kaçarak uzaklaştı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 ABL 040 plakalı otomobil, yolda seyir ettiği sırada aniden şerit değiştirdi. Bu esnada sağ şeritten ilerleyen otomobile çarpıp kaza yapmasına neden olan 16 ABK 040 plakalı otomobilin sürücüsü, arkasına bakmadan kaçtı. Ani fren yapmak zorunda kalan diğer araç ise kaldırıma çarparak durabildi. Bu anları arkadan giden başka bir araç saniye saniye kayıt altına aldı.