Trafik magandası kendisi uyaran otomobile 16 el ateş etti: 1 yaralı

Denizli'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, kendisini uyaran otomobili durdurup ardı ardına 16 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan araçta bulunan ve 2 gün önce evlenen genç kadın, boynundan yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte makas atarak ilerleyen 35 AGB 534 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim T., kendisini uyaran 20 BJK 49 plakalı cipin sürücüsü Önder K. ile tartıştı. Trafik magandası, trafikte bir süre daha devam eden tartışmanın ardından, sözlü tartışmaya girdiği Önder K'dan aracını durdurmasını istedi.

Aracından iner inmez belindeki silahına sarılan maganda, içerisinde iki kişinin bulunduğu araca peş peşe 16 el ateş etti. Çevreden gelip geçen diğer araç ve yayalara aldırış etmeden ardı ardına tetiğe basan maganda, yanındaki kız arkadaşıyla birlikte aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Silahtan çıkan kurşunlardan birisi, araçta yolcu olarak bulunan Eda G.Ü'ye isabet etti. Daha 2 gün önce evlendiği öğrenilen Eda G.Ü, kanlar içinde kaldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Önder K., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Eda G. Ü'yü yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Eda G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kayıplara karışan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.