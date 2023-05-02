Trafikte parlayan yıldız minikler ödüllendirildi

Denizli'de çocukların trafikte bulundukları süre zarfında kazalara karışmaması için görünürlüklerinin artırılması hedefiyle planlanan “Trafikte Parlayan Yıldızlar” projesinin ödül töreni yapıldı.

Karayolları eylem planı istikametinde Milli Eğitim Bakanlığınca trafikte görünür olmanın önemi temalı başlatılan “Trafikte Parlayan Yıldızlar” projesinin Denizli pilot okulu Gazi İlkokulu, proje başladığı günden itibaren çeşitli etkinliklerle proje farkındalığını öğrencilere aşıladı. Proje çerçevesinde Gazi İlkokulu öğrencilerine yönelik trafikte görünür olma temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'den aldılar. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin resimlerinden oluşan sergiyi gezdi. Sonrasında da dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

“Trafikte parlayan yıldızlar temalı çocuk şarkısı bestelenerek stüdyo kaydı yapıldı”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ödül töreninde yaptığı konuşmasında, “Proje çerçevesinde her ilden bir okul seçilerek pilot uygulamalarla trafikte görünür olmanın önemi konusunda çalışmalar yapıldı. Pilot olarak seçilen ilimiz Gazi İlkokulumuz öğrencileri ile proje çerçevesinde çalışmalar yapıldı. İlk olarak öğrencilerimizin trafikte görünür olmanın önemi üzerinde durarak reflektörlü giyinmenin bizi trafikte daha görünür hale getireceği belirtildi. Bu çerçevede öğrencilerimiz reflektörlü şerit kumaşlarla okul kıyafetleri ve okul eşyaları üzerine kendi tasarımlarını yaparak trafikte görünür olma konusunda şuurlandırarak trafikte görünürlükleri artırıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkında Öğrencilerimiz eğitime katıldı. Velilerimize yönelik trafik eğitimi verilerek trafikte görünür olma konusunda farkındalık sağlandı. Trafikte parlayan yıldızlar temalı çocuk şarkısı bestelenerek stüdyo kaydı yapıldı. Son olarak trafikte görünür olma temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirdik” dedi.