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Trafoları çalarken direğin üstünde jandarmaya yakalandılar

Denizli’nin Baklan ilçesinde elektrik direklerindeki trafoları çalan hırsızlar, jandarmaya direğin üstünde yakalandı.

Denizli'nin Baklan ilçesinde elektrik direklerindeki trafoları çalan hırsızlar, jandarmaya direğin üstünde yakalandı. Jandarma ekipleri, direğin üzerindeki hırsızları fotoğraflamayı ihmal etmedi.


Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 07 plakalı bir otomobilin Denizli genelinde hırsızlık yapacağı ihbarı üzerine geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Devriye gezen ekipler, söz konusu aracın Baklan ilçesi Kekliktaşı mevkiinde olduğunu fark etti. Direğin üzerindeki hırsızların trafoları çaldığını ve kabloları kestiğini fark eden jandarma ekipleri, M.S., H.B., G.Ç. ve B.K. isimli zanlıları suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, mahkemeye delil amacıyla o anları fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Direğin üstünde hırsızlık yapan zanlıların fotoğrafları dosyalarında yer aldı.

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