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Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan Süleyman Gür (25) idaresindeki 45 RD 345 plakalı otomobil ile Musa Gülsoy'un (35) hakimiyetindeki 20 DC 388 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörde bulunan kömür çuvalları etrafa saçıldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.


Öte yandan, traktörde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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