Traktör römorkunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Denizli'de su sondajı için yürütülen çalışma sırasında traktör römorkunun altında kalan 28 yaşındaki Engin Akyol, hastanedeki 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Akyol, memleketi Çameli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanarak defnedildi.

Olay, Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 Mart 2022 Cumartesi günü sondaj firması çalışanı 28 yaşındaki Engin Akyol, su sondajı için yürütülen çalışma sırasında çakıl taşı yüklü traktör römorku geri manevra sırasında çarptı. Traktör römorkunun altında kalan Akyol, çalışanlar tarafından kurtarıldı. Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan traktör sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hastanedeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Akyol, memleketi Çameli ilçesi Yaylapınar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.