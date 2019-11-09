İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Belence Mahallesi'nde Cafer Cunkuş'un (59) kullandığı traktör ve bağlı olan römork ile geri geri manevra yaparken şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü ile traktörün römorkunda bulunan, Naciye Cunkuş (48), Hatice (5) ve Emanet Cunkuş (35) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Cafer Cunkuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Yaralılardan Naciye Cunkuş'un hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.