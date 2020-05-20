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Traktörün altında kalarak can verdi

Denizli’nin Tavas ilçesinde traktörün altında kalan 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde traktörün altında kalan 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza Tavas ilçesi Kayaca Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasından evine giden Osman Y. (65) yönetimindeki 20 P 1521 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi devrildi. Osman Y., traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Osman Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası devrilen traktörün altında kalan sürücünün cenazesi ekipler tarafından çıkartıldı.


Osman Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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