Tripolis'te tarih ve tabiat iç içe

Denizli'de tarih ve doğanın iç içe olduğu Tripolis antik kenti, baharın gelmesiyle yerli ve yabancı misafirlerini görünüşüyle cezbediyor.

Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde bulunan ve tarihi M.Ö. 190 yıllarına dayanan antik kentten çıkarılan tarihi eserler, tabiatın uyanmaya başladığı bahar aylarında görselliğiyle görenleri cezbediyor. Yüzyıllardır tarihe ışık tutan Tripolis antik kentini gezmeye gelen misafirler, tarihi eserleri ve bu alanda papatya, lale ve çiçeklerle birlikte fotoğraf çekiyor. Günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Tripolis antik kentte, kazı çalışmaları aralıksız sürdürülürken, gün yüzüne çıkmış pek çok tarihi eserin bulunduğu alanlar ise misafirler tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor.