TÜBİTAK destekli ‘OBİ-II' projesinin ikinci dönem eğitimi PAÜ'de başladı

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen Oyun Bizim İşimiz: Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Oyunun Etkili Kullanımı (OBİ-II) projesinin yürütücülüğünü, PAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan yapıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen projede dijital oyunlara yönelik akademik ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Eğitim Fakültesi giriş katında gerçekleştirilen Oyun Bizim İşimizII (OBİ-II) adlı eğitim programının açılış konuşmasını PAÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı gerçekleştirdi. Prof. Dr. Baltacı'nın açılış konuşmasının ardından, proje yürütücüsü Prof. Dr. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan projenin amaçları ve işleyişi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Çalışma bir hafta sürecek

Türkiye'nin 20 farklı üniversitesinden gelen akademisyenler OBİ-II kapsamında eğitilecek ve bu yolla kazanılan bilgi, beceri ve davranışları kendi öğrencilerine, etkileşimde bulundukları akademik ve toplumsal kesimlere aktarabilecek. Projede dijital oyunla ilgili çeşitli akademik alanlarda uzmanlığı olan 9 akademisyen eğitmen ve 5 araştırma görevlisi rehber olarak yer alıyor. 2-8 Eylül tarih aralığında bir hafta sürecek proje eğitimleri öğrenme merkezli, oyun temelli öğretme yöntem ve tekniklerinden oluşmakta olup, etkileşimli atölye çalışmaları ve sunumlar da proje etkinlik takviminde yer alıyor.

Etkinlik atölye çalışmaları ile sonlandırılacak

Eğitimin ilk gününde katılımcılar tanışalım oynayalım ve oyun bizim işimiz adlı etkinlikler gerçekleştirdi. Proje kapsamında tüm katılımcılar; dijital oyunlarla gelişime uygun oyun ve öğrenme ortamları tasarlama, dijital araç seçim ve kullanma becerileri kazanma, mobil uygulama (apps) seçim ve kullanım becerileri geliştirme, 0-6 yaş çocuklarına uygun bir oyunla programlama dili olan StratchJr.'ı öğrenme konularında eğitim alacak. Bir hafta boyunca sürecek proje eğitimi, aile ve çocuklara yönelik söyleşi ve atölye çalışmaları ile sonlandırılacak.