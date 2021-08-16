TÜBİTAK destekli proje 24 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti

Denizli Pamukkale Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi TÜBİTAK BİTO 4004 projesi olan “Özel Yetenekli Öğrenciler Sosyobilimsel Konuları Argümantasyon Yolu ile Öğreniyor” adlı projesinin kapanışı yapılan sertifika töreni ile yapıldı. 80. Yıl Öğretmenevinde yapılan sertifika ve kapanış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, diğer temsilciler ve toplamda 24 öğrenci katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında “Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezimizin Kimya Öğretmeni, Özmüt Altıntaş yürütücülüğünde, TÜBİTAK BİTO 4004-Doğa ve Bilim okulları 2020/1 çağrısı kapsamında başvurusu yapılan “Özel Yetenekli Öğrenciler Sosyobilimsel Konuları Argümantasyon Yolu ile Öğreniyor” adlı projenin kabul edilmesi ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanması, kurumumuz ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına bir kıvanç kaynağı olmuştur. Bir diğer önemli husus, projenin bu yıl TÜBİTAK tarafından desteklenen 100 projeden biri olması ve ilimizde desteklenen tek proje olmasıdır. Elde edilen bu başarı eğitim camiamız ve öğrencilerimiz adına en güzel gelişmelerden biridir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasının ardından proje uzmanları, proje eğiticileri ve proje yürütücüsü öğretmenlere plaket ve katılım belgesi verdi.