Tuğba Yurt, antik Attouda kentinde hayranlarıyla buluştu

Denizli'de 14. Sarayköy Tarım ve Kültür Festivali'nde ilçenin turizm noktalarından birisi olan Attouda Antik Kenti tanıtıldı. Helenistik dönemden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Attouda Antik Kenti, düzenlen Tuğba Yurt konseriyle Sarayköylülere unutulmaz bir gün yaşattı.

Denizli'de 14. Sarayköy Tarım ve Kültür Festivali'nin beşinci gününde ilçenin turizm merkezlerinden Attouda Antik Kenti konu edildi. İlçenin Hisar Mahallesi'nde M.Ö. 7'nci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti'nde kesintisiz yaşam devam ediyor. Helenistik dönemde kurulan, Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yaşamın sürdüğü Attouda Antik Kenti'nde “Tarihe Yolculuk” adı altında doğa yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Sarayköylü vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Attouda Antik Kent meydanında başlayan yürüyüşte Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, katılımcılara tarihi yapıları tek tek anlatarak tanıttı. Doğa yürüyüşü sonrasında antik kent meydanında belediye tarafından katılımcılara kahvaltı ikram edildi. Tarihi sohbetlerin edildiği ve fikir alışverişlerin yapıldığı etkinlikte “Dünden Bugüne Attouda” söyleşisi düzenlendi. Kolancı tarafından antik kent ile ilgili tanıtım yapıldı. Gece saatlerinde ise Tuğba Yurt konseriyle eğlence devam etti. Denizli halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde ünlü popçu sevilen şarkılarını seslendirdi.

“Attouda'yı ihtişamlı ve güzel hale getireceğiz”

Attouda Antik Kenti'nin diğer kentlerden çok farklı olduğunu belirten PAÜ Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, “2015 yılında ilk kez Attouda Antik Kenti'ne geldim. O gün bir hayal kurdum ve burada bir araştırma yapmam gerektiğini düşündüm. Kültür Bakanlığı'na sunduğum bir projeyle buranın araştırma iznini aldım. Hisar Mahallesi halkı da hep destek verdi, evlerini bana açtılar, misafir ettiler. Burayla ilgili her şeyi anlattılar, gösterdiler. Çok güzel 30 kişilik bir ekip kurdum. Çeşitli üniversitelerden farklı bilim dallarından, çok değerli bilim insanlarımız var. Bu köyün dokusu diğer antik kentlerden çok farklı Antik kent üzerine kurulmuş bir tarihi köy var. 2021 yılında ilk kez burada çalışmalara başladık. Çalışmalarımız yavaş yavaş ses getirmeye başladı. Bir sonraki hamlemiz inşallah burada kazı yapmak. Amacımız burayı daha ihtişamlı ve güzel hale getirerek herkesin merak edeceği, ‘Türkiye'de Attuoda diye bir yer varmış' diyip koşarak geleceği bir yere dönüştürmek” dedi.