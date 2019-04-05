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Tunçtan yapılmış gladyatör figürlü at arabası heykeli ele geçirildi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir şüphelinin otomobilinde, tunçtan yapılmış Roma dönemine ait gladyatör figürlü at arabası heykeli ele geçirdiEdinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin elinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir şüphelinin otomobilinde, tunçtan yapılmış Roma dönemine ait gladyatör figürlü at arabası heykeli ele geçirdi


Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin elinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, tarihi eser bulundurduğunu belirledi. Şüpheliye yönelik operasyon başlatan ekipler, şüphelinin aracını Sarayköy İlçesi Beylerbeyi Mahallesinde durdurarak arama yaptı.


Jandarma ekipleri yaptıkları aramada, tunçtan yapılmış, Roma dönemine ait gladyatör figürlü at arabası heykeli ele geçirdi.


Öte yandan, ele geçirilen heykel Müze müdürlüğüne teslim edilerek şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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