Tüp dolu kamyonet yokuş aşağı kaçtı, sürücü peşinden kovaladı

Denizli'de park halindeyken freni boşalarak kendi kendine hareket eden ve yokuş aşağı kaçan tüp dolu kamyonet bir binanın balkonuna çarptı. Sürücü aracı yakalamak için peşinden koşarken, okulun çıkış zilinin olaydan sadece iki dakika sonra çalması olası bir faciayı engelledi.

Edinilen bilgilere göre, olay Honaz ilçesinde meydana geldi. Atilla Özkahya, 20 AAY 762 plakalı mutfak ve piknik tüpü dolu kamyoneti bir büfenin önüne park ederek aşağı indi. Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen olayda, sürücünün indiği araç yaklaşık 1 dakika sonra kendi kendine hareket ederek yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Aracı yakalamak için peşinden koşan sürücü kamyoneti yakalayamadı. Kamyonet 2 katlı bir binanın birinci katının balkonuna çarparak durabildi. Yapılan ilk incelemelerde kamyonetin frenlerinin boşaldığı ve bu yüzden kendi kendine hareket ettiği belirtildi.

Öte yandan, olayın yaşandığı yerde bulunan ilkokulun çıkış zilinin olaydan sadece iki dakika sonra çalması olası bir faciayı önledi. Çarpma esnasında kamyonetten çevreye savrulan tüpleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri topladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.