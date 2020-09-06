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Turistlere tarihi eser satmak isterlerken yakalandılar

Denizli’de, elinde bulunan tarihi eserleri yerli ve yabacı turistlere satmak isteyen şebeke yakalandı.

Denizli'de, elinde bulunan tarihi eserleri yerli ve yabacı turistlere satmak isteyen şebeke yakalandı.


Denizli'de turistlik bölgelerinden olan Pamukkale ve Karahayit'e gelen şahıslar yasa dışı yollarlar ele geçirdikleri Roma ve Selçuklu dönemlerine ait sikkeleri yerli ve yabancı turistlere satmak istediler. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri aldığı bu bilgi üzerine harekete geçti. Titizlikle yürütülen operasyonda tespit edilen şahıslar, bir süre Jandarma KOM ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan operasyonda 264 adet Selçuklu ve Roma dönemine ait sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan M.S., S.D., N.İ., M.H. VE N.H., isimli 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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