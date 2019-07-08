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Turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Antalya’dan Denizli’nin önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale’ye turist taşıyan otobüs orta refüje devrildi.

Antalya'dan Denizli'nin önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale'ye turist taşıyan otobüs orta refüje devrildi. Kazada 1 rehber ve 3 Polonyalı turist yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Denizli-Antalya yolu Yumurtaş Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinden aldığı Polonya uyruklu turistleri Pamukkale'ye götürmek üzere yola çıkan Muzaffer K. idaresindeki 07 KT 856 plakalı otobüs Acıpayam Yumrutaş Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otobüs orta refüje devrildi. Kazada 1 rehber ve 3 Polonyalı turist yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavi etmek üzere hastaneye götürdü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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