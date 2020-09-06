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Turistlerin ve vatandaşların uğrak noktası olan iş hanında yangın çıktı

Denizli’de vatandaşların ve turistlerin en çok uğradığı iş hanında bulunan işyerinde yangın çıktı.

Denizli'de vatandaşların ve turistlerin en çok uğradığı iş hanında bulunan işyerinde yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi diğer işyerlerine yangın sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Babadağlılar İş Hanında bir işyerinde dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Yangının çıktığı iş hanında çok fazla dükkan olması ve benzer tekstil ürünleri satışının yapıldığı bir alan olmasından dolayı korkuttu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek işyerinde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve işyeri içerisinde bulunan tekstil ürünlerinin zarar gördüğü belirtildi.


Öte yandan, vatandaşların ve turistlerin sürekli olarak Denizli tekstil ürünlerini satın aldığı iş hanında panik oluşturdu.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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