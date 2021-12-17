Turizm Fakültesi öğrencileri, il müdürü ile turizmi değerlendirdi

Akyol, Denizli'ye turizm açısından katma değer sağlayan tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile Denizli'nin turizmde daha iyi noktalara gelmesi adına yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.

Kongre ve Fuar Yönetimi dersi kapsamında, ders yürütücüsü Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kâmil Yağcı ve öğrencilerinin düzenlemiş olduğu “Denizli'nin Türkiye Turizmindeki Yeri” konulu etkinlik Turizm Fakültesi Hierapolis Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. PAÜ'nün diğer kurumlar ile iş birliğinin somut bir örneği olan konferansın konuşmacısı Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol oldu ve PAÜ Turizm Fakültesi öğrencileri ile Denizli özelinde turizmi değerlendirdi.

Konferansa, PAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, PAÜ Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ile Turizm Fakültesi öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, konuşmasında ilk olarak Denizli hakkında kısa bilgiler verdi. Daha sonra Denizli'deki turizm türleri ile Denizli'nin görülmeye değer tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler paylaştı. İstatistiki değerlendirmelerde de bulunan Müdür Akyol, üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulundu. Konuşmasının sonunda öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Turhan Veli Akyol, Denizli kültür ve turizmini daha iyi yerlere taşımak için yapılan ve yapılması planlanan kurumsal çalışmaların da bilgisini verdi. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan konferansın sonunda, günün anısına İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol'a teşekkür belgesi takdim etti.