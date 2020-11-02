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Turizm sektörünü canlandıracak destek paketi hazırlandı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, turizm sektörü için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan, “Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır” dedi.


DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye Bankalar Birliği'nden alınan yazıya göre, Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacağını dile getirdi. Başkan Erdoğan, “Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacaktır. Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre belirlenecektir. Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti Fonu'nun internet adresinde yer almaktadır” diye konuştu.


Erdoğan, Turizm Destek Paketini kullandıracak 15 bankanın olduğunu belirtti.

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