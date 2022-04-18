Turizmci umudunu sağlık turizmine bağladı

Denizli'nin şifalı kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt Mahallesi'ndeki turizmciler ve esnaf geçen 2 yılda pandemi nedeniyle turizmden istediğini alamadı. Bu yıl için umutlanan turizmciler umutları Ukrayna ile Rusya savaşı nedeniyle iyice azaldı. Bölgedeki turizmcilerin isteği sağlık turizminden daha çok pay alabilmek için yapımı büyük ölçüde tamamlanan Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin bir an önce açılmasını bekliyor.

Yılda 2 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayan Denizli'deki turizmciler pandemi yasakları nedeniyle geride kalan 2 yılda sektörde istediğini alamadı. Bu yıl turizm sezonu için hazırlıklarını yapan turizmcilerin umudu şimdide devam eden Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle kırıldı. Pamukkale ilçesinde 87 derece sıcaklıkta çıkan şifalı kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt Mahallesi'ndeki turizmcilerin ve esnafın tek isteği sağlık turizminden daha çok pay alabilmek için yapımı büyük ölçüde tamamlanan Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin bir an önce açılamasını bekliyor. Yüzyıllardır bölgenin şifalı termal suyu sayesinde insanlara şifa deposu olduğunu anlatan Turizmci Kazım Akşan, hastanenin 19 bin 746 metre karelik arsa üzerine İdari Blok, Poliklinik, Havuz ve Klinik Bloğu olmak üzere 4 ayrı binadan, 96 yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Turizmci Akşan, “Pamukkale'ye çok yakın 3 kilometre uzaklıkta şifalı suyuyla ünlü Karahayıt mahallesindeyiz, bu alan kırmızı suyun çıktığı ilk alandır. Suda demir oksit olduğu için kırmızı su deniliyor. Burada ciddi bir termal turizm olayı var. Burada Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi açılacak. İki yıldan bu yana esnaflar pandemi nedeniyle gerçekten zor durumdaydı, insanlarımızda zor durumdaydı ve bu sene umutluyduk. Bu yılda Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle umudumuz azaldı. Bu hastanenin açılacak olması bizi umutlandırdı. İnşallah iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Bütün Türkiye'den insanların bölgemize gelmesini arzu ediyorum”

Sağlık turizminde, termal turizmin çok önemli olduğuna dikkat çeken Akşan, “Bölgemizde su kaynaklarının iyi değerlendirmesi açısından oldukça faydalı. Bütün Türkiye'den insanların bölgemize gelmesini arzu ediyorum. Suyumuz yaz, kış demeden 87 derece ısıyla çıkmaktadır. Suyun özelliği eklem, kalp damar, mide gibi birçok hastalığa iyi gelmektedir. Bu tür hastalıkları olan insanlarımızın burayı ziyaret etmelerini sulardan faydalanmasını istiyorum. Her oda içerisinde hamamlar var, insanlar buradan fayda buluyor. Geri dönüşler çok iyi ve gelenler birkaç kere daha geliyor. Hiç gelmeyenlerinde gelmesini arzu ediyorum. Pamukkale de suyun içinde kalsiyum var, onun için beyazdır. Bizim suyumuzun içinde demir oksit var, onun için kırmızı akıyor. Pamukkale de ise suyun sıcaklığı 37 derecedir. Karahayıt'ta daha yüksektir su sıcaklığı her iki suda hemen hemen aynı hastalıklara iyi gelmektedir. Pandemi de zor durumda olan insanlarımız sağlık turizmiyle sağlıklarına kavuşur bizde iyi bir sezon geçirmeyi arzuluyoruz” diye ifade etti.

“Kırmızı suya, sağlık için bekliyoruz”

Şifalı kırmızı suyuyla ünlü mahallenin bu yıl sağlık turizminden hak ettiğini almasını sabırsızlıkla beklediklerine dikkat çeken Turizmci Kadir Karakaya'da, “İki yıldır pandemiden dolayı bütün sektörler çok kötü durumdaydı. Sağlık sektörü de bunun içinde. Bu sene umudunuzu Karahayıt'ta sağlık turizmine bağlıyoruz. Bu sene Karahayıt'ı sağlık turizminde, kırmızı suyun çok iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Bütün dostlarımızı Karahayat' a kırmızı suya, sağlık için bekliyoruz” diye konuştu.