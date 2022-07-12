Turizmciler Çardak Havaalanı'na yapılan seferlerinin arttırılmasını bekliyor

Tekstil, sanayi ve turizm potansiyeliyle ön plana çıkan illerin başında gelen Denizli'de, turizmciler Çardak Havaalanı'nda günlük sefer sayısının arttırılmasını ve haftada en az 2 defa 2 ayrı noktaya yurtdışı uçuşlarının düzenlenmesini talep ediyor.

Denizli Çardak Havaalanı'nda uçak seferlerinin yetersiz kaldığını ve yurtdışına da seferlerin düzenlenmesi gerektiğini anlatan sanayici iş insanları ve turizmciler, İstanbul'a günlük 10 uçuş seferi düzenlenmesini talep etti. Uluslararası havaalanı statüsünde bulunan Çardak'ta, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2022 Mayıs ayı uçak trafiği verilerine göre, iç hatlar sayısı bin 864, dış hatlar sayısı 128 toplam uçuş sayısı ise bin 992 olduğu belirtildi. Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale travertenlerinde yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Sefer sayısının artırılmasının 2022 yılı hedefi olan 2 milyon ziyaretçiye ulaşılmasına büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, “Ulaşım turizm için çok önemli, ulaşım bizim uçakla ilgili sıkıntılarımız var. Yaklaşık 4 adet sefer düzenleniyor Denizli'den İstanbul'a 2'si Sabiha Gökçen'e, 2 tanesi de İstanbul Havalimanına bu seferlerin arttırılması lazım. Çünkü bizim uzak doğu ve güney Amerika'dan gelen misafirlerimiz 8 bin kilometre yoldan geliyorlar ve bunlar kısa sürede Türkiye'yi dolaşmak istiyorlar. Türkiye'ye geldikten sonrada vazgeçilmez olarak ziyaret ettikleri noktalar İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale bu bölgelerden Kapadokya, Kayseri ve Nevşehir şanslı durumda çünkü oradaki havalimanlarına direk İstanbul'dan 17 ile 18 tane sefer var. Ama bizim bölgemizdeki sefer sayısı çok az Denizli'deki sefer sayısı arttırılırsa özellikle uzak bölgeden gelen misafirler çok daha rahat gezebilecekler. Buda bizim turizmcilerin işini daha da kolaylaştıracak” dedi.

“Yurtdışına haftada 2 sefer olursa bölge gelişimine katkı sağlar”

Turizmcilerin ve sanayicilerin uçak seferlerinin düzenlenmesi için taleplerinin olduğunu anlatan DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, “Almanya ve Hollanda üzerinden yapılacak uçak seferleri hem yabancı misafirlerimizin rağbet ettiği hem gurbetçi vatandaşlarımızın rağbet ettiği seferler olur. Bunlar düzenlenirse eğer kesinlikle dolu uçarlar, bölgemize de çok büyük katkı sağlarlar. Denizli sadece turizm şehri değil özellikle bir sanayi şehri, sanayicilerimizin de bununla ilgili talepleri var. Biz turizmciler olarak talepte bulunuyoruz. Denizli'ye sefer sayıları günde en az 10 defa İstanbul'a sefer olmalıdır. Yurtdışına ise en az 2 noktaya haftada 2 sefer olursa bölge gelişimine çok daha fazla katkı sağlar. Bizde Türkiye'nin döviz kazandıracağı en büyük hususlarından biri olan turizmde Denizli bölgesinden daha fazla ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluruz” diye konuştu.

“Çin seferleri açıldığında en fazla fayda sağlayacak noktalardan bir tanesi Pamukkale”

Korona virüs tedbirleri çerçevesince uluslararası uçuşlarını kapatan Çin, uçak seferlerini açtığında turist sayısının artacağını belirten DENTUROD Başkanı Şen, “Uzak doğudaki en büyük pazarlarımızdan birisi olan Çin, 2019 yılında yaklaşık 500 bin civarında Çinli misafirin yüzde 90'nı şehrimizi ve Pamukkale'yi ziyaret ettiler. Şu anda korona virüsten dolayı Çin uluslararası uçak seferlerini durdurmuş durumda, bu seferler açıldığında yaklaşık Çinli misafirlerde 2 yıldır dış tatillerini yapamıyorlar. Seferler açıldığında Türkiye ve Denizli içinde çok büyük bir avantaj sağlayacak. Biz zaten Çinli misafirlerin korona virüs olmasaydı 1 milyon sayısına ülkemizi ziyaret edecek sayısını bekliyorduk. Bu seferler açıldığında en fazla bundan fayda sağlayacak noktalardan bir tanesi Pamukkale ören yeri olacak” diye konuştu.