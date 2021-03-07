Türk Cumhuriyetleri 30. Yıl Bağımsızlık Sergisi Denizli'de açılacak

Yıl Bağımsızlık Sergisi düzenleyecek. Sergi, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda 9 Mart 2021 Salı günü saat 11.00'de açılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde Türk Cumhuriyetleri 30. Yıl Bağımsızlık Sergisi düzenlenecek. “Bağımsızlıklarının 30. yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan” adlı fotoğraf sergisinin açılışı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda 09 Mart 2021 Salı günü saat 11.00'de yapılacak. Sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünde Türk dünyasının en seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan kareler beğeniye sunulacak. Kurucu ülkelerin tabiatı, tarihi ve mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür ve sanatını içeren fotoğrafların yer aldığı sergi gün boyu gezilebilecek.