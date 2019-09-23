Türk havlusu New York'ta

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), ‘Turkish Towels' markasıyla dünyanın farklı noktalarında Türk havlusunu tanıtıyor.

DENİB Amerika Birleşik Devletleri'nde 16-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ve ev tekstilinin lider marka temsilcilerini bir araya getiren Global Home Show kapsamında Titans & Trailblazers etkinliğine sponsor oldu. Sektörün nabzını tutan bu önemli etkinlikte Türk havlusunun kalitesi ve farkı vurgulandı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ABD'de pazar payının her geçen dönem büyümekte olduğunu ifade ederek, “Bu büyümeye Ticaret Bakanlığımızın desteklediği Turquality projemiz çerçevesinde, doğru tanıtım ve markalaşma ile fayda sağlamak için çaba gösteriyoruz. Böylelikle Denizli ev tekstili ürünlerinin ABD pazarında sürekliliğini ve pazar payını istikrarlı bir şekilde artırmasını hedefliyoruz” dedi.

Öte yandan katılımcılar, Türk havlusuna hayran kaldı.