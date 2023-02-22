İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türk Kızılay'ı Kahramanmaraş'ta 67 noktada hizmet veriyor

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş’ta 67 noktada günlük 3 öğün yemeği vatandaşlara ulaştıran Türk Kızılay’ını ziyaret etti.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş'ta 67 noktada günlük 3 öğün yemeği vatandaşlara ulaştıran Türk Kızılay'ını ziyaret etti.



Diğer illerde olduğu gibi depremin merkezi Kahramanmaraş'ta da çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. İlk günden beri bölgede olan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, bir çok depremzedeye ulaşarak dertlerini dinleyip paylaştı. Milletvekili Şahin Tin, son olarak Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay'ını ziyaret etti. Kızılay'ın gece gündüz demeden çalıştığını ve yaraları sarmaya devam ettiğini belirten Milletvekili Tin, “Türk Kızılay'ı deprem bölgesinde üstün bir gayret sarf ediyor. Kahramanmaraş'ta günlük 3 öğün 67 noktada 60 bin kişilik yemek ikramıyla depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Sofralarımızın bereketini paylaşarak artırıyoruz. Birlikte güçlüyüz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.