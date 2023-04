Türk Polis Teşkilatının 178. yaşında şehitler unutulmadı

Denizli'de Türk Polis Teşkilatının 178'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programalrında, şehit polisler de unutulmadı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci yıl dönüm nedeniyle Denizli'de çeşitli programlar düzenlendi. Valilik binası önünde çelenk sunmayla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Ardından emniyet mensupları Asri Mezarlık'ta Polis Şehitliğini aile yakınlarıyla beraber ziyaret etti. Zaman zaman aileler duygusal anlar yaşarken, burada okunan duanın ardından şehit mezarlarına, emniyet mensupları tarafından karanfil bırakıldı.

Türk Polis Teşkilatının ülke genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında 178 yıllık sorumluluk üstlendiğine işaret eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik, “2 asra yaklaşan köklü tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatandaşlara huzur ve sükûn temin eden Cumhuriyetin kanunlarına ve medeniyet düşmanlarına karşı kullanılan bir kalkan vazifesini üstlenerek aziz milletimizin gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Kurulduğu günden bugüne emniyet teşkilatımızın kıymetli mensupları, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması için kendi canını hiçe sayarak, mesai mefhumu gözetmeksizin uhdesine almış olduğu vazifeleri hak, hukuk ve vicdan temelinde yerine getirmiş, vatandaş merkezli bir hizmet anlayışıyla hareket etmişlerdir. Bu açıdan polisimiz, milletimizin sevgisini ve güvenini kazanmanın haklı gururunu her daim yaşamaktadır. Çünkü gücünü milletimizin değerlerine vakıf olmasından almakta, milletimizin vicdanının bir parçası olarak hareket etmektedir. Özgürlüğümüzün ve güvenliğimizin teminatı Emniyet Teşkilatımızın dünden bugüne Türk milleti için yaptıklarına bu şanlı teşkilatın mensubu bir babanın evladı olarak şahitlik etmek bizleri gururlandırmakta, ülkemizin geleceğine dönük hedeflerimizi daha ilerilere taşımamıza vesile olmaktadır. Bu açıdan yüce Türk milletinden aldığı güç ve yüksek vazife şuuruyla hareket eden Emniyet Teşkilatımızın milletimizin huzuru ve güveni için daha büyük işler yapacağına inancım tamdır. Ve belirtmek isterim ki suçun ve suçlunun şekil ve mekân değiştirdiği günümüz dünyasında, mücadelesini çağın gerektirdiği etkinlikle ve hukukun emrettiği çerçevede sürdüren Denizli Emniyetinin şehrimizin 'huzurlu bir şehir' olmasında katkısı çok büyüktür. Bu açıdan attığımız her adımda büyük yardımını gördüğümüz emniyet teşkilatımızı daha ileriye taşıyacak proje ve çalışmaları her daim destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. İlimizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen emniyet teşkilatının tüm mensuplarının 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum. Kutsal görevlerini ifa ederken şehit düşen kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımızın tüm çalışanlarına görevlerinde üstün başarılar, aileleri ile birlikte huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.