Türkiye Basketbol 2. Ligi şampiyonu Denizli Basket oldu

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Lokman Hekim Fethiyespor'u 77-70 yenerek Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin şampiyonu oldu. Maç sonrasında düzenlenen törende şampiyonluk kupasını, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile birlikte oyuncular ve teknik heyet kaldırdı.

Türkiye Basketbol 2.Ligi'ni namağlup tamamlayarak normal sezonu lider tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Play-Off Final maçında karşılaştığı Lokman Hekim Fethiyespor'u 77-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da tribünden takip etti. Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde, teknik heyet ve oyuncular madalyalarını alarak şampiyonluk kupasını kaldırdılar. Kupayı, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier takdim etti.

Maç kıran kırana geçti

Mücadeleye hızlı başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ilk periyotta rakibine karşı 25-9 skoruyla üstünlük kurdu.

İkinci periyotta Denizli Basket, rakip potaya 17 sayı atarken kendi potasında 28 sayı görerek ilk yarıyı 42-37 önde tamamladı.

İlk yarıda yakaladığı ritmi 3.periyoda da yansıtan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, son periyoda 64-51 önde girdi.

Şampiyonluk parolası ile saha çıkan Denizli Basket, skor avantajını kullanarak oyunu yönlendiren taraf oldu. Denizli Basket, son periyotta bulduğu sayılar ile maçtan 77-70 galip ayrılarak Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin şampiyonu oldu.

“Takımımızın yanında olacağız”

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Doğan, “Öncelikle mutluyuz, gururluyuz. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımımıza bizlere bu sevinci yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Centilmenlik içinde geçen bir karşılaşma oldu. Artık Türkiye Basketbol Ligi'ndeyiz. Yeni dönemde de Merkezefendi Belediyesi olarak takımımızın yanında olacağız. Bu yeni dönemde alt yapımıza da önem vereceğiz. Merkezefendimizden yeni basketbolcuların çıkmasını istiyoruz. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız” dedi.

“Artık bir üst ligde mücadele edeceğiz”

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı ise, “Öncelikle bu başarıyı sağlayan, Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde şampiyon olan takımımı yürekten kutluyorum. Oyuncularıma, göstermiş oldukları mücadeleden dolayı da teşekkür ediyorum. Sezon başında koyduğumuz hedefe bugün itibariyle ulaştık. Finale kalarak bir üst lige çıkmayı garantileyen takımımız, finalde de rakibini yenerek şampiyon oldu. Artık bir üst ligde mücadele edeceğiz. Denizli'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kupayı alarak Denizli'ye dönüyoruz. Bu kupayı taraftarımıza armağan ediyoruz” diyerek konuştu.