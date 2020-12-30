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Türkiye ile İngiltere arasında atılan imzalar Denizlili ihracatçıları memnun etti

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2019 yılında 422 milyon TL ile Denizli’nin toplam ihracatından yüzde 13,24 oranında pay alarak en çok ihracat gerçekleşen ülke olan İngiltere ile Türkiye arasındaki imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının kendilerini memnun ettiğimi belirtti.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2019 yılında 422 milyon TL ile Denizli'nin toplam ihracatından yüzde 13,24 oranında pay alarak en çok ihracat gerçekleşen ülke olan İngiltere ile Türkiye arasındaki imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının kendilerini memnun ettiğimi belirtti.


2019 yılında 422 milyon dolar ile Denizli'nin toplam ihracatından yüzde 13,24 oranında pay alan ve en çok ihracat gerçekleştirilen ülke olan İngiltere ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 29 Aralık 2020 tarihinde imzalandı.


İki ülke arasında atılan imzaların Denizli için ayrı bir anlam taşıdığını belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, anlaşmanın sanayi ve tarım ürünlerini içerdiğini belirterek, “Elektrik-elektronik, tekstil-konfeksiyon, demir-demir dışı metaller başta olmak üzere birçok sektörde ve ürün grubunda ilimiz için önemli bir ihracat pazarı konumunda bulunan İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 01.01.2021 tarihinde devreye girecektir. Tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeren Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması konusundaki çalışmaları için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a ve Bakanlarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.

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