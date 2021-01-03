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Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu korona virüse yenildi

Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Türkiye Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu'nun (53), 10 Aralık'ta korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Denizli Devlet Hastanesinde tedavi edilen Kurşunoğlu, durumunun ağırlaşması üzerine entübe halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kurşunoğlu, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.


Rayif Kurşunoğlu'nun cenazesinin, korona virüs tedbirleri kapsamında Çal ilçesi Ortaköy Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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