Türkiye Karate Şampiyonası Denizli'de başlıyor

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası 25-30 Nisan tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek organizasyona 81 ilden yaklaşık 5 bin civarında sporcu, idareci, antrenör, hakem ve sporcu velisi katılacak.

Türkiye Karate Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası 25-30 Nisan tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Dev şampiyonanın koordinasyonunu yürütecek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından günlerdir devam eden hazırlıklar tamamlandı. Gümüşler'de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda 6 tatamide gerçekleşecek yarışmalar için şampiyonanın açılışı bekleniyor.

2009-2016 yılları arası doğumlu sporcuların katılacağı şampiyona için an itibariyle 3680 sporcunun kayıt yaptırdığı; idareci, antrenör, ulusal hakemler ve izlemeye gelecek sporcu aileleriyle yaklaşık 5 bin kişinin Türkiye Şampiyonası için Denizli'de olacağı kaydedildi. Yarışmaların teknik toplantısı bugün Pamukkale Yurdu Sosyal Tesislerinde yapılacak.

Yarışmaların müsabaka programı belli olurken kata ve kumitede tartıların ardından sikletlerine göre sporcular tatamiye çıkacak. Tüm sporcuların yer alacağı yarışmaların açılış seremonisi ise 26 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de Gümüşler'de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılacak.