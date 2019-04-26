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Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonası kortej geçişi ile başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonası 2.

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Yarışları'nda boy gösterecek olan araçlar, Denizli'de şehir turu yaptı.


Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Yarışları, Merkezefendi Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 27-28 Nisan'da Göveçlik mevkindeki Türkiye'nin en güvenilir pistinde yapılacak olan yarışların kortej geçişi Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın startı ile başladı. Bayramyeri'nden kalkan Off-Road araçları, siren ve korna çalarak Denizli'nin caddelerinde, 27-28 Nisan'da gerçekleştirilecek olan yarışlara vatandaşları davet etti. Kortej geçişi yarış pistinde son buldu.

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