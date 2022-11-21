Türkiye ve Avrupa'daki Alzheimer yaklaşımları PAÜ'de konuşuldu

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) yürütücüsü olduğu REMEM projesinin kapanış toplantısı ve “Türkiye ve Avrupa'da Alzheimer Hastalığına İlişkin Yaklaşımlar” isimli panel, PAÜ Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Düzenlenen kapanış toplantısı ve panele; proje yürütücüsü olan Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Arzum Işıtan, Prof. Dr. Şahin Kapıkıran ve Fırat Sevgin; proje ortaklarından Kırklareli Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Evren Çağlarer, Dr. Öğr. Üyesi Gülcan İner, Doç. Dr. Soner Yeler ve Öğr. Gör. Fırat Özcan, İtalya'dan Cosvitec Societa Consortile Arl'den Aniello Gervasio, Romanya'dan Cluj Napoca Teknik Üniversitesi. Öğretim üyesi Doç. Dr. Gratelia Dana Boca, Denizli İnovasyon Derneği Başkanı Şaban Varol, Volkan Cesur, Ayşe Çakır ve İbrahim Çakır katıldı. Projenin kapanış toplantısında panel sunumlarını; Dr. Öğr. Üyesi Evren Çağlarer moderatörlüğünde, Doç. Dr. Arzum Işıtan, Prof. Dr. Şahin Kapıkıran, Prof. Dr. Velittin Kalınkara ile projenin diğer ortaklarından olan İtalya Cosvitec Societa Consortile Arl'den Aniello Gervasio, Romanya'dan Cluj Napoca Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gratelia Dana Boca gerçekleştirdi. Sunumların sonunda, REMEM projesi ortağı olan tüm öğretim üyeleri ve uzmanlar Alzheimer hastaları için gündüz bakımevlerinin yaygınlaşması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ifade ettiler.

Çevrim içi ve mobil bir uygulama olan REMEM, hatırlatma uygulamaları kullanarak mevcut hastalığın ilerlemesini geciktirmeyi, hastalık hakkında hasta yakınlarına daha ayrıntılı bilgi sağlamayı amaçlıyor. Bu uygulamalar bireysel hatırlatmalar, aile video ve aile resim albümleri, günlük yaşamda bireye kişisel konfor sağlayan çeşitli zeka ve kişisel beceri oyunları modülleri içeriyor. Ayrıca REMEM projesi çerçevesinde demans ve Alzheimer hastalarına daha etkili hasta bakımı sağlanabilmesi ve hasta yakınlarına rehber olunabilmesi için “Hasta Yakınları için Alzheimer Bilgilendirme Kitabı” Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı. Hem geliştirilen uygulama hem de hasta yakınları bilgi rehberi olarak hazırlanan kitaplar ile bu hastalığın olumsuzluklarını azaltmaya yardımcı olunması hedeflendi.