Türkiye Ziraat Kupası: Denizlispor: 2 Altınordu: 0 (İlk yarı)

Tur rövanş karşılaşmasında Denizlispor, Altınordu'yu ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

6. dakikada Denizlispor atağında Mehmet Akyüz'ün ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleciden dönen topu Estupinan kafa ile tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada orta sahadan gönderilen pasta kalecinin açıldığını gören Recep Niyaz, topu aşırma vuruşla boş kaleye göndermek istedi top farklı şekilde auta gitti.

28. dakikada ceza alanı içerisinde topa buluşan Kemal Rüzgar'ın yerden gönderdiği sert şut kaleci Tolgahan'da kaldı.

30. dakikada Asım Aksungur'un ceza alanına yaptığı ortada Recep Niyaz'ın kafa vuruşu kalecinin müdahalesi ile üst direkten döndü. Topu iyi takip eden Estupinan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Ata Yıldırım, Hakan Karabalcık

Denizlispor: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur, Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Sackey

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Murathan Sütçü

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Altınordu: Ali Emre Yanar, Kahraman Demirtaş, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar, Egehan gök, Ali Mert Aydın, Burak İnce, Yusuf Yalçın Arslan, Muzaffer Kocaer, Furkan Metin, Yasin Ozan

Yedekler: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Muhammed Mert, Hüseyin Üner, Barışcan Altunbaş, Alperen Selvi, Fatih Aktay

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Estupinan (dk. 6 ve 30) (Denizlispor),