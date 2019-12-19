Türkiye Ziraat Kupası: Denizlispor: 2 - Altınordu: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur rövanş karşılaşmasında Denizlispor, Altınordu'yu ağırladı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken, bu sonuç ile Denizlispor tur atladı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Denizlispor savunmasında yapılan pas hatasından yararlanan Kemal Rüzgar ceza alanına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu kalecinin yanından filelere gönderdi. 2-1
79. dakikada hızlı gelişen Altınordu atağında önündeki boş alanı değerlendiren Hüseyin Üner'in ceza alanı çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği top kaleciden döndü. Topu takip eden Kemal Rüzgar rakibini geçerek kendisinin ve takımın ikinci golünü attı. 2-2
90. dakikada Recep Niyaz'ın pası ile buluşan Burak Çalık'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut üstten auta gitti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Ata Yıldırım, Hakan Karabalcık
Denizlispor: Tolgahan Acar (Hüseyin Altıntaş dk. 78 ?), Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Asım Aksungur (Olcay Şahan dk. 71), Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Sackey (Mustafa Yumlu dk. 67)
Yedekler: Ali Eren Yalçın, Murathan Sütçü
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Altınordu: Ali Emre Yanar, Kahraman Demirtaş, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar, Egehan gök, Ali Mert Aydın, Burak İnce, Yusuf Yalçın Arslan (Alperen Selvi dk. 46), Muzaffer Kocaer (Muhammed Mert dk. 71), Furkan Metin, Yasin Ozan (Hüseyin Üner dk. 46)
Yedekler: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Barışcan Altunbaş, Fatih Aktay
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Estupinan (dk. 6 ve 30) (Denizlispor), Kemal Rüzgar (dk. 52 ve 79) (Altınordu)