"Türkiye'de boşanan kadınlar evli kadınlara göre daha fazla şiddete maruz kalıyor"

Türk Eğitim Vakfı Aile Eğitim Programı Uzmanı Solmaz Başkaya, Türkiye'de araştırmalara göre en çok 30 yaş altı kadınların şiddete maruz kaldığını ve boşanmış kadınların evli kadınlara oranla 25 kat daha fazla şiddete maruz kaldığını belirtti.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASUAM), Denizli Barosu ve Türk Eğitim Vakfı işbirliği, Denizli Kadın Platformu'nun katkılarıyla “Toplumsal Cinsiyet: Hukuk ve İşgücü Piyasasında Kadın” paneli düzenlendi. Panelde şiddetin tarihsel süreci, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar ve şiddete karşı alınabilecek önlemler konuşuldu.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, KASUAM Müdürü Prof. Dr. Handan Kumaş'ın yanı sıra akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Merkez Müdürü Prof. Dr. Handan Kumaş, panelist konuşmacı ve davetlilere katılım ve katkılarından dolayı teşekkürlerini sunarken, panelin her türlü şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara katkı sağlamasını diledi. Açılış konuşmalarının ardından programın panel oturumuna geçildi.

"Boşanmış kadınlar evli kadınlara oranla 25 kat daha fazla şiddete maruz kalıyor"

Panelin ilk konuşmacısı olan Solmaz Başkaya sunumunda şiddetin tarihçesi, nedenleri, şiddete uğrayan ve şiddete tanık olan bireyler, şiddeti önlemek için yapılması gereken konuları ele aldı. Türkiye'de şiddete yönelik çalışmaların ilk olarak 1988 yılında yapıldığını hatırlatan Başkaya, araştırmalara göre en çok 30 yaş altı kadınların şiddete maruz kaldıklarını ve boşanmış kadınların evli kadınlara oranla 25 kat daha fazla şiddete maruz kaldıklarını belirtti. Yükseköğrenim gören erkeklerin altıda birinin şiddete eğilimli olduğunu dile getiren Başkaya, kadına yönelik şiddet konusunda kamu kurum ve kuruluşların ortak çalışmalar yaptığını ifade etti. Konuşmasında şiddete mazur kalan kadınlara yönelik tavsiyelerde bulunan Başkaya, şiddete maruz kalan kadınların kimlik gibi önemli belgeleri ve varsa kullandıkları ilaçları bulunduran bir ihtiyaç çantasını hazır bulundurmalarını ve 183 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 183 Alo Sosyal Destek Hattını arayarak kurum, sivil toplum örgütleri ile güvenlik güçlerinden yardım talep etmelerini söyledi.

"Baro şiddete uğrayan kadınlara, yargılama süreci boyunca gönüllü avukatlık hizmeti veriyor"

Sunumunda hukukta kadının yerinden bahseden Denizli Barosu Temsilcisi Av. Bedia Karababa ise Denizli Barosu olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesinde Denizli Barosu'nun yaptığı çalışmaları anlattı. Karababa, Denizli Barosu olarak şiddete uğrayan kadınlara, yargılama süreci boyunca gönüllü avukatlık hizmeti verdiklerine değindi.

Panelin son konuşmacısı olan Prof. Dr. Handan Kumaş ise ülke örnekleri ile iş gücü piyasasında kadın ve erkeklerin istihdam oranları ve özellikle kadın ve genç olmak üzere kendi işini kurmak isteyen bireylerin kamu ve özel kuruluşlardan alabilecekleri girişimcilik ve diğer ekonomik desteklere yönelik bilgiler aktardı.

Panelin sonunda konuşmacılara, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ve panelden ne anladığını en iyi biçimde anlatan öğrenciye sunulan hediyelerin ardından program sona erdi.