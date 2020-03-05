Türkiye'de ilk defa Denizli'de infaz kurumundaki çocuklar körling oynadı

Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Türkiye'de ilk defa Denizli'de Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan çocuk ve gençlere yönelik örnek bir spor etkinliğine imza atıldı.

İki bakanlık arasında 29 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan çocuk ve gençlere yönelik Türkiye'de ilk defa Denizli'de gerçekleştirilen örnek bir spor etkinliğine imza atıldı. Ceza infaz kurumlarındaki gençler kişisel gelişimlerine ve sosyal uyumlarına destek olmak amacıyla Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında D Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan 12-18 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik “Floor Körling” turnuvası düzenlendi.

“Ceza infaz kurumundaki çocuk ve gençlerimiz bizlerin çocukları”

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrası Denizli'de ki ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk, genç, kadın ve diğer tutuklulara ve hükümlülere yönelik spor projeleri düzenlemek için girişimlere başladık. Bu doğrultuda ilk olarak ülkemizde yeni bir spor branşı olarak oynanmaya başlayan 7'den 70'e herkesin çok rahat oynayabileceği eğlenceli bir spor olan “Floor Körling” branşını ceza infaz kurumundaki çocuk ve gençlerimize tanıtmak, bulundukları atmosferden onları bir nebze olsa da uzaklaştırmak istedik. Burada ki çocuklarımızda bizlerin çocukları farklı sebepler ile suça itilmiş bu çocuklarımızı toplumdan ayrıştırmadan, buradan ayrıldıklarında tekrar kabul görmelerini sağlamalıyız. Bu anlamada uygulanabilecek en önemli rehabilitasyon araçlarından biri de spordur” dedi.

Türkiye'de ilk kez Denizli'de gerçekleştirildi

Türkiye'de 2016 yılından itibaren federasyon olarak resmileşen körling sporu Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ceza infaz kurumlarında ilk olarak Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bulunan tutuklu çocuk ve gençlerle buluştu.

Maçların ardından madalya kazandılar

Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenör ve spor uzmanları tarafından tanıtımı ve oyun kuralları anlatıldıktan sonra körling sporu, kurumda bulunan çocuk ve gençlerin kurmuş olduğu takımlarla turnuva şeklinde oynandı. Çekişmeli maçların geçtiği turnuva sonucu dereceye giren takımlara madalyaları verildi.