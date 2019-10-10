Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 eğitim-öğretim yılı akademik açılış töreni ile Türkiye'de ilk kez bir akademik yıl felsefe dersi ile başladı. Yeni akademik yılın ilk dersini ODTÜ Felsefe Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İnam verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, daha sonra müzik dinletisi ile devam etti.

Törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, protokol üyleri, PAÜ yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren PAÜ Rektörü Prof. Hüseyin Bağ “Üniversitemizin bugün ulaştığı seviyeye gelmesi, hiç şüphesiz siz değerli akademisyenlerimiz ve idari personelimizle oluşturduğumuz verimli sinerji ve ortak çalışmaların ürünüdür. Pamukkale Üniversitemizi sadece ülkemizin değil, dünyanın saygın bilim yuvalarından biri haline getireceğimize olan inancım tamdır.” dedi.

İlk derste ‘Türkiye'de Bilim ve Felsefenin Kültürel İmkanları' konusu işlendi

Protokol konuşmalarının ardından tören, ODTÜ Felsefe Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İnam'ın “Türkiye'de Bilim ve Felsefenin Kültürel İmkanları” başlıklı 2019-2020 akademik yıl ilk dersi ile devam etti.

Tören protokol üyeleri, akademisyenler ve davetlilerin günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.