Türkiye'de İSG eğitimi verebilecek 21 üniversiteden biri PAÜ oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Türkiye'de ‘İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri Eğitimi' verebilen 21 üniversiteden biri de Pamukkale Üniversitesi oldu.

Ankara'da bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat Yenidünya ile bakanlık yetkilileri ve 21 üniversitenin rektörü katıldı. İSG alanında, gençlere yönelik farkındalık aktivitelerinin desteklenmesi, iş ekipmanlarının kontrollerini yapan kişilere verilecek temel eğitim programlarının düzenli ve etkin uygulanması ile işverenlere eğitimler verilmesi amaçlanarak 21 üniversite ile imzalanan protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan bakanlık yetkilileri, imzalanan protokol çerçevesinde toplumun her kesiminde oluşturması hedeflenen iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesinde, bütün tarafların hassas davranmasının önemini vurguladı. Üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda yer alan iş sağlığı ve güvenliği derslerinin müfredatının standart hale getirilmesi hedeflenen çalışmada, bu kapsamda üniversitelerin bilgi ve görüşlerinin toplanması amacıyla kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Müfredatı Bilgi Sistemi'ne girilen verilerin analiz raporunun ilerleyen günlerde hazırlanacağı kaydedildi.

İşverenlere de eğitimler verilmesi planlanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol hakkında açıklamalarda bulunan Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve PAÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Veysel Büyüktuna, imzalanan protokol kapsamında İSG alanında gençlere yönelik farkındalık aktivitelerinin desteklenmesi ve iş ekipmanlarının kontrollerini yapan kişilere verilecek temel eğitim programlarının düzenli ve etkin uygulanması ile işverenlere eğitimler verilmesi amaçlandığını belirtti.

"Türkiye genelinde 21 üniversiteden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

İmzalanan protokol ile ilgili görüşlerini açıklayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise şunları söyledi:

“Göreve geldiğim tarihten bu yana Pamukkale Üniversitesi Yönetimi olarak bu tür üniversite-kamu, üniversite-sanayi işbirliği protokollerine daima destek vererek, arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunduk. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında eğitim verecek Türkiye genelinde 21 üniversiteden biri olmanın verdiği memnuniyetle başta Üniversitem adına geleceğimizin teminatı gençlerimize ve tüm kamu kurumlarımız için hayırlara vesile olmasını dilerim.”