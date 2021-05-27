Türkiye'de okur-yazar oranının en yüksek olduğu 3. il Denizli

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, Denizli'de okuma yazma oranı yüzde 98,81 olarak Türkiye'de 3'üncü il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı 2020 yılı verileri doğrultusunda, TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, 2020 yılında Denizli'de 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98,81 olarak gerçekleşti. Bu değerle Denizli okur-yazar oranının en yüksek olduğu 3. il olurken, Türkiye genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu il yüzde 99,07 ile Antalya oldu. Antalya'yı yüzde 98,88 ile Çanakkale ve yüzde 98,81 ile Denizli takip etti. Okur-yazar oranının en düşük olduğu il ise yüzde 93,02 ile Mardin olurken, Mardin'i yüzde 93,42 ile Şanlıurfa ve yüzde 93,68 ile Siirt izledi. Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 97,42 olarak gerçekleşti.

Denizli'de kadınların ve erkeklerin okuma yazma oranları

Okuma yazma bilenler cinsiyete göre incelendiğinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde yer alan kadınların yüzde 97,95'inin, erkeklerin ise yüzde 99,68'inin okuma yazma bildiği görüldü. Türkiye genelinde ise bu oran kadınlar için yüzde 95,54 iken, erkekler için yüzde 99,29 olarak gerçekleşti.

Denizli'de en çok lise ve dengi meslek okulu mezunu var

Denizli'de 15 yaş ve üzeri nüfus bitirilen eğitim düzeyine göre incelendiğinde ilk sırayı yüzde 24,82 ile 204 bin 819 kişiyle lise ve dengi meslek okulu mezunları alırken, lise ve dengi meslek okulu mezunlarını yüzde 23,55'le 194 bin 323 kişiyle ilkokul mezunları takip etmiştir. Ardından gelen ortaokul veya dengi meslek ortaokulu mezunlarının oranı yüzde 17,75'le 146 bin 491 kişi, yüksekokul ve fakülte mezunlarının oranı yüzde 16,24'le 134 bin 61 kişi, ilköğretim mezunlarının oranı yüzde 10,06 ile 83 bin 18 kişi, yüksek lisans mezunlarının oranı yüzde 1,34'le 11 bin 28 kişi, doktora mezunlarının oranı yüzde 0,29'la 2 bin 397 kişi olarak gerçekleşti.