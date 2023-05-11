Türkiye'den 6 eğitimciye küresel eğitim ödülü

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de görev yapan kreş ve gündüz bakımevi müdürü Pınar Başçayır, Dubai'de düzenlenen AKS Küresel Eğitim Değerlendirmesinde ‘Yılın En Başarılı Genç Müdürü' ödülüne layık görüldü.

Genç okul müdürü Pınar Bayçınar, henüz bu yaşlarda yöneticiliği değil liderliği benimsediğini ve ekibini geliştirmek için önce kendisini geliştirmenin ve ilham olmanın önemini vurguladı. Ağustos ayında Hindistan'da gerçekleşmesi planlanan eğitim festivaline konuşmacı olarak davet edilen Bayçınar, “Yöneticilik otorite değil, etkilemek ve ilham vermektir. Bizler kendimizi ne kadar geliştirip ileriye taşırsak takımımızda bulunan kişiler o kadar ilham alıp motive olurlar. Bu da beraberinde okul başarısını getirir. Başarılı ve gelişen bir okulun tek şartı çalışkan, ileri görüşlü ve çok yönlü dönüşümcü liderlere sahip olmaktır. Yöneticiler bir ağacın kökü gibidir, belki görünmezler ama çok şeydirler” dedi.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen katılımcıların yer aldığı törende, Türkiye'den Pınar Bayçınar'ın yanı sıra Selda Kul Baştürk, Funda Kurtkaya, Esra Kayışoğlu, Anıl Toros ve Selçuk Eleser de farklı kategorilerde ödüle layık görülerek Türkiye'yi başarıyla temsil etti.