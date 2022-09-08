Türkiye'nin en güçlü boğaları Denizli'de arenaya çıkıyor

Başkan Osman Zolan, hemşehrilerini 80 pehlivan boğanın kıyasıya mücadele edeceği ücretsiz organizasyona davet etti.

Denizli'de hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla, 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde (Albayrak Meydanı altı) boğa güreşi heyecanı yaşanacak. Denizli'nin yanı sıra Aydın, Muğla, İzmir ve Artvin'den gelecek 80 pehlivan boğa Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde Baş, baş üstü, süper baş, yıldızlar baş, süper baş üstü ve yıldızlar baş üstü güreşli kategorilerinde kıyasıya mücadele edecek. Anadolu'nun dört bir yanında Yörükler başta olmak üzere Türk halkının en büyük kültürel geleneklerinden biri olan boğa güreşlerine katılım ücretsiz olacak.

Başkan Zolan'dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 11 Eylül 2022 Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek “Denizli Büyükşehir Boğa Güreşleri” organizasyonuna tüm hemşehrilerini davet etti. Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan boğa güreşlerinin Denizli'de gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduğunu kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Katılımın ücretsiz olacağı bu güzel organizasyon için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Türkiye'nin en güçlü boğaları burada güreşecek, Tüm hemşehrilerimi ve çevre illerden tüm güreş severleri Pazar günü organizasyonumuza bekliyoruz” dedi.