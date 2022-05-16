Türkiye'nin en hızlı postacıları milli takıma seçilebilmek için ter döktü

Denizli'de bölge seçmeleri elemeleri neticesinde farklı illerden dereceye giren 27 kadın ve 35 erkek sporcunun katılımıyla düzenlenen 50. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma sonucunda dereceye giren ilk 3 kadın ve ilk 5 erkek postacı, Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

50. Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali'nde temsil edecek ve milli takımı belirlemek üzere düzenlenen bölge elemeleri çerçevesinde, Denizli'de olimpik yürüyüş yarışması yapıldı. Denizli Çınar meydanında gerçekleşen yürüyüş parkurundaki yarışmaya farklı illerden dereceye giren 27 kadın ve 35 erkek sporcunun katıldı. Erkek posta dağıtıcıları 10 kilometre, kadın posta dağıtıcıları ise 5 kilometrelik parkurda yarıştı. Yarışmada dereceye giren ilk üç erkek ve kadın takımlarda ödüller verildi.

“Bundan sonra Balkan seçmelerimiz olacak”

Kadın yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele eden yarışmacı Nermin Arslanoğlu, “Ben ikinci bitirdim. Zorlu bir parkurdu ve hafif eğim vardı. Bizi güneşte çok yaktı. Sıcak havaya rağmen yine de güzel yarıştı. Sakatlanmadan tamamlamak en önemlisiydi. Ben 2'inci derece aldığım için mutluyum. Şu anda Türkiye finalini tamamladık. Bundan sonra Balkan seçmelerimiz olacak” dedi.

“Denizli olarak bu güzel yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Denizli'de düzenlenen yarışmaya ev sahipliği yaptıkları için çok mutlun olduklarını söyleyen Denizli Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Şu anda Denizli'mizde postacı yürüyüşünün 50'incisi düzenleniyor. Gerçekten heyecan üst seviyede. Diğer illerde birinci olan sporcular bu yarışmada en iyi performansı gösteriyor. Denizli olarak bu güzel yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Yarışmayı izleyince 1984 yılındaki kemal Sunal'ın filmi aklımda canlandı”

Postacıların kıyasıya mücadelesini izlemeye gelen Denizlili vatandaş Mehmet Murat Ayyıldız, yarışmanın kendisine Kemal Sunal'ın postacı filmi aklına geldiğini anlattı. Ayyıldız, “Postacı yarışması var dediler. Ben de hemen izlemeye geldim. Gayet güzel bir etkinlik olmuş. Postacı sporcular bir biriyle çok kıyasıya mücadele içindeler. Bu yarışmayı izleyince 1984 yılındaki kemal Sunal'ın filmi aklımda canlandı. Böyle etkinler güzel oluyor” ifadelerini kullandı.

Yarışma sonunda dereceye girenler sonuçlandı; Erkeklerde Kadir Çolak birinci, Barış Cankır ikinci, Kadir Öztürk üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Esra Sağlam, ikinciliği Nermin Arslanoğlu, üçüncülüğü Gülay Kalıç elde etti. Takımlarda ise; kadınlar takımlarda birinci Ankara, ikinci Genel Müdürlük, üçüncü Bursa oldu. Erkekler takımlarda birinci Trabzon, ikinci İzmir, üçüncü İstanbul yer aldı. Yarışma sonucunda dereceye giren ilk üç kadın yarışmacı ve ilk 5 erkek yarışmacı Balkan Ülkeleri postacı yürüyüş yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.