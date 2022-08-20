Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğretmenler daha verimli eğitim için buluştu

Denizli'de Pamukkale Ünüversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Semiz'in yürütücülüğünde gerçekleştirilen Çürüksu (Denizli) Havzasında Yer Bilimleri Eğitimi'nin beşincisi, PAÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ‘Çürüksu (Denizli) Havzasında Yer Bilimleri Eğitimi-5' açılış törenine; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Kavaklıoğlu, Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hayrullah Akgün, Denizli İl Milli Eğitim Ar-Ge Şube Müdürü Yasin Temel, eğitmen öğretim üyeleri ve eğitim programında yer alan farklı branşlardan öğretmenler katıldı.

“Amacımız, Yer Bilimlerine olan ilgiyi arttırmak”

Törenin açılış konuşmasını yapan proje yürütücüsü Doç. Dr. Barış Semiz bir hafta boyunca devam edecek olan eğitimin; eğlenceli, kaliteli ve bilim dolu olmasını diledi. Eğitim alacak öğretmenlerin bu eğitim sonucunda elde edeceği geri bildirimler ile kendi okullarında öğrencilerine verimli bir şekilde aktaracaklarını dile getirerek teşekkür etti. Doç. Dr. Semiz, konuşmasının devamında verilecek eğitimler ve yapılacak teknik geziler hakkında genel bilgiler verdi. Eğitim programının amacını; okullarda çalışan öğretmenlerin (sınıf, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve coğrafya) yer bilimine olan bakış açısını değiştirmek, yer bilimlerine olan ilgiyi arttırmak ve bu yolla katılımcıların yer bilimleri eğitiminde kazanacakları deneyimleri kendi öğrencileri ve çevrelerinde ulaşacakları tüm insanlara yaymalarını sağlamayı amaçlamaktadır şeklinde özetledi.

“Yer Bilimleri, insan hayatının sürdürülebilmesi için önemli”

Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, konuşmasında Jeolojinin yer altından çıkan doğal kaynakların kullanılmasında, kullanırken doğanın hareketleriyle meydana gelen afetler ile mücadelede, içtiğimiz sularda ve kullandığımız cep telefonlarına kadar hayatımızın her alanında etkisinin olduğunu belirtti. Böylece; yer bilimlerinin insan hayatının sürdürülebilmesi için önemli olduğunu ve gerçekleştirilecek eğitimde ise bu önemi yaşayarak göreceklerini dile getirdi.

“Hepimizin ortak noktası çocuklarımız ve değerli öğretmenlerimiz''

Denizli İl Milli Eğitim Ar-Ge Şube Müdürü Yasin Temel, sözlerine Pamukkale Üniversitesi'nin yaptığı birçok önemli projelerinin herkesin ortak noktası olan çocuklar ve öğretmenler olduğu vurgusunu yaptı. Çürüksu (Denizli) Havzasında Yer Bilimleri Eğitimi'nin, nitelikli eğitime katma değer katacağını belirterek proje yürütücüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Semiz'e başarıların devamını diledi.

Bu yılki eğitime Türkiye'nin farklı il ve branşlarından 336 öğretmen başvuru yaptı. Yapılan değerlendirmenin sonucunda 28 farklı ilden çoğunluğu coğrafya ve fen bilimleri branşları olmak üzere toplam 40 öğretmen eğitime kabul edildi. Dokuz gün sürecek eğitim programı çerçevesinde; Denizli Traverten Jeoparkı, jeotermal sistemler, mağaralar, mermer ocakları, Kula Jeoparkı, Denizli çevresinde bulunan antik kentler, Akça Jeotermal Enerji Santrali, Güney Şelalesi, Cindere Barajı, Ulubey Kanyonları, Kışladağ Altın Madeni ve Kula volkanik alanlarda uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek.